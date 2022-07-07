Борис Джонсон перестанет быть лидером тори, но останется премьером до осени

Разворачивающийся политический кризис в Британии может свести на нет усилия Запада, направленные на оказание помощи Украине. Так считает эксперт Джозеф Чиринчоне из американского аналитического Совета по международным отношениям

«Последствия будут ощущаться на международной арене немедленно. Это с одной стороны ослабит усилия Запада, направленные на помощь Украине в войне. Дело не только о том, что Борис может перестать быть лидером Соединенного Королевства, но и в том, что за этим последуют недели неопределенности, что скажется на решимости британских и, возможно, европейских политиков», — сказал Чиринчоне.

«Возникнут серьезные вопросы о стабильности западного альянса».

Сейчас Великобритания — второй по величине донор военной помощи Украине, а Борис Джонсон очень популярен среди украинцев.

Британцы выделили 2,3 млрд фунтов на военную помощь и еще полтора миллиарда — на гуманитарную и экономическую поддержку пострадавшей от войны страны.