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Євросоюз прийняв рішення запросити Україну до “митного безвізу”

Євросоюз прийняв рішення запросити Україну до &#8220;митного безвізу&#8221;

Ухвалено рішення щодо запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

“Сьогодні, 7 липня, на 187-му засіданні робочої групи EU-CTC ухвалено рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту, доповнити цю Конвенцію 36-ю країною – Україною, та запросити Україну приєднатися також до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначив заступник голови Держмитслужби Владислав Суворов, це рішення стало результатом розгляду висновків фінальної оцінювальної місії ЄС, яка відбулася 23-24 червня 2022 року.

За словами Вітяніса Алішаускаса, міжнародного експерта з питань митниці Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), очікується, що міжнародне застосування системи спільного транзиту Україною може розпочатися вже з 1 грудня 2022 року.

7 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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