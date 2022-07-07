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Європейцям загрожує відключення від мереж Facebook та Instagram

Уже цього літа в країнах ЄС можуть припинити роботу Facebook та Instagram

Про це повідомляє POLITICO

З огляду на рішення Комісії із захисту даних Ірландії не передавати дані про користувачів з Європи до Сполучених Штатів, цього літа  європейці можуть опинитися без популярних соціальних мереж Facebook та Instagram.

У четвер ірландський регулятор повідомив своїм європейським колегам, що блокуватиме передавання користувацьких даних компанії Meta (володіє Facebook та Instagram) з Європи до США. В основі такого його рішення ухвала Суду ЄС від 2020 року, яка анулювала угоду між Брюсселем і Вашингтоном про обмін даними через острах, що у США ці дані використовуватимуть для стеження за користувачами.

Тоді Meta наголосила, що якщо не буде нової угоди про обмін даними, вона закриє більшість своїх сервісів у Європі – включно з Facebook та Instagram. Якісь розмови на цю тему розпочалися і навіть у березні була досягнута попередня домовленість, але віз і далі залишився на місці..

Зараз у Meta, реагуючи на рішення ірландського регулятора, запевнили, що йдеться про ситуацію, вирішення якої перебуває в процесі. Мова про конфлікт законодавства ЄС і США, і зараз триває пошук шляхів вирішення цього конфлікту, що у підсумку має дозволити підтримувати зв’язок між сім’ями, громадами та економікою. І що про негайне вимкнення соцмереж у країнах ЄС поки не йдеться.

7 июля, 2022 | Category: Мир, Новости

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