ЗСУ успішно утилізували 50% російської армії в Україні. Мобілізація Путіну не допомагає

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо».

«Та кількість втрат російської армії в кількості 36 тис., яку щодня показує Генштаб, є лише частиною. За іншими даними кількість втрат російської армії в Україні складає понад 48 тис., а з пораненими понад 120 тис. Фактично це є великою армією. Тобто, Збройні сили України знищили 50% російської армії, яка була залучена для вторгнення в Україну. З військової точки зору втрата половини особового складу означає велику поразку. Цей програш продовжується», — пояснив Маломуж.

Генерал також зауважив, що відхід ЗСУ з Сєверодонецька та Лисичанська є хорошим тактичним рішенням.

«Дехто сприймає інформацію про те, що ЗСУ відійшли з Сєверодонецька та Лисичанська дуже негативно. Однак, ЗСУ виконали успішне тактичне завдання. В Сєверодонецьку та Лисичанську наші військові знищили кілька тисяч бойовиків «ДНР» і «ЛНР» та велику кількість військової техніки. Це підтверджується тим, що Росія знімає велику кількість військ з південного напрямку та перекидає їх на Луганщину та Донеччину», — додав він.