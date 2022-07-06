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ЗСУ стримують російські війська на межі Луганської та Донецької областей – Луганська ОВА

ЗСУ стримують російські війська на межі Луганської та Донецької областей &#8211; Луганська ОВА

Українські бійці відбили спробу окупантів перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ та стримують російські війська на межі Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

За його словами, росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, але не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні.

“Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених. Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована”, – розповів Гайдай.

Він додав, що 5 липня росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знов доповісти своєму керівництву їм нічого, оскільки під тиском українських бійців ворог змушений був відійти.

“Поступово дається в знаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів – завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці”, – підсумував Сергій Гайдай.

6 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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