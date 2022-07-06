Война в Украине займет важное место в повестке Блинкена на встречах по линии «Большой двадцатки»

ВАШИНГТОН – Российская агрессия против Украины займет важное место в повестке дня встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел других стран «Большой двадцатки», которая состоится на этой неделе на индонезийском Бали.

На полях министерского заседания, на которое Блинкен отправится в среду, он также проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

На повестке дня встреч глав американской и китайской дипломатии – возможное сотрудничество по вопросам изменения климата, глобального здравоохранения, борьбы с наркотиками, а также ситуация в Мьянме, сообщил помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк.

Хотя Украина не является членом «Большой двадцатки», ее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был приглашен на министерскую встречу, после того как его страна стала кандидатом в члены ЕС.

Кулеба сказал, что он скоординировал позиции Украины с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

«Мы оба согласились с необходимостью принятия седьмого пакета санкций ЕС против России, и мы работаем над ним», – написал Кулеба в «Твиттере».

По заявлениям американских чиновников, война России в Украине привела к глобальной экономической нестабильности, и Вашингтон не ослабит давление на Кремль, пока Россия не прекратит военное наступление.

Официальной встречи Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Бали не запланировано. США не исключают, что американская делегация покинет зал в знак протеста против присутствия Лаврова на министерском заседании «двадцатки».

«Не буду сейчас обсуждать хореографию, но мы ожидаем, что госсекретарь сможет быть полноценным и активным участником и при этом оставаться верным другой главной цели, а именно тому факту, что вести дела с Россией как обычно нельзя», – заявил во вторник представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Участие России в мероприятиях по линии «Большой двадцатки» вызвало напряженность внутри группы, в которую входят ведущие промышленно развитые страны «Большой семерки» и крупные развивающиеся экономики.

Многие члены «двадцатки», особенно входящие в «Большую семерку», решительно осудили российское вторжение и поддержали серьезные экономические санкции. В то же время входящие в «двадцатку» Китай и Индия воздерживались при голосовании по различным резолюциям ООН и не осуждали Россию публично.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна оставаться членом «Большой двадцатки», но Китай, Бразилия и ЮАР выступили против исключения России из группы. Эти страны также входят в группу БРИКС, объединяющую пять крупнейших развивающихся стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и рассматривают себя как альтернативу мировому порядку, возглавляемому США.

Некоторые члены «Большой двадцатки» заявили, что разногласия, усилившиеся из-за войны России в Украине, не должны затмить тему встречи этого года – экономическое восстановление после пандемии коронавируса.

Индонезия, которая сейчас председательствует в «Большой двадцатке», заявила, что она проводит независимую внешнюю политику и не встает на сторону мировых держав. Нежелание Индонезии исключить Путина из участников саммита «двадцатки» отражает ее желание не быть заподозренной в выборе стороны и оставаться сосредоточенной на теме COVID-19.