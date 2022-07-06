Війська РФ намагалися атакувати острів Зміїний, але ЗСУ зірвали їх плани

Російські війська намагалась знову атакувати острів Зміїний і вели розвідку. Це сталося після повідомлення про встановлення українського прапора на звільненому острові.

Про це повідомила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

“Прапор на острові знаходиться, чекає свого часу. Інформаційне повідомлення про це, звичайно, збентежило наших ворогів. Вони намагалися провести авіаційну розвідку та удари нанести”, – зазначила Гуменюк.

Водночас помітивши загрозу, що може бути застосована зброя ЗСУ при наближенні літаків, уточнила Гуменюк, “вони свої наміри відкоригували та поки тримаються якнайдалі”.