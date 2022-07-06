В Казахстане взорвалось крупнейшее месторождение нефти после обещания Токаева увеличить поставки в Европу

Неприятности, как из рога изобилия, продолжают сыпаться на нефтяную отрасль Казахстана после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о приверженности дружественным отношениям с Европой и предложил увеличить поставки углеводородов в ЕС, чтобы помочь справиться с энергокризисом.

Во вторник суд Новороссийска остановил работу морских терминалов, через которые казахстанская нефть уходила на экспорт, а в среду на крупнейшем в Казахстане нефтяном месторождении прогремел взрыв.

Как сообщает «Интерфакс», около 09:55 по местному времени в Жылыойском районе взорвалась труба на месторождении Тенгиз, запасы которого оцениваются в 3,2 млрд тонн. В результате погибли двое рабочих 1985 года рождения, еще три человека пострадали.

По факту происшествия начато расследование по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Казахстана (нарушение правил охраны труда), сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Расположенное на Западе Казахстана месторождение разрабатывает компания «Тенгизшевройл», которая на 50% принадлежит американской Chevron и еще на 25% — ExxonMobil. Сейчас на Тенгизе запущен проект расширения добычи стоимостью 45,2 млрд долларов, завершить который планировалось в 2023 году.

Казахстан занимает 11-е место в мире по объему добычи нефти — 1,7 млн баррелей в день. На экспорт уходит 89% этого объема, причем большая часть — по трубе, ведущей в Новороссийск. Крупнейшими покупателями нефти из Казахстана в прошлом году стали Италия (17,9 млн тонн), Нидерланды (8,2 млн тонн) и Франция (4,5 млн тонн).

Казахстан готов «использовать свой углеводородный потенциал», чтобы помочь европейским странам стабилизировать ситуацию не энергетическом рынке, заявил Токаев в понедельник в ходе разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Казахстан «привержен развитию устойчивых связей с ЕС», крупнейшим торговым партнером для национальной экономики, и готов сыграть роль «буферного рынка» между Востоком и Западом, добавил он.

Двумя неделями ранее на Петербургском международном экономическом форуме Токаев отказался признать ДНР и ЛНР, а также выступил с критикой российских депутатов и пропагандистов.