В ISW назвали подальші цілі Путіна — знищення України

Про це йдеться в даних Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що секретар Радбезу Росії Микола Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Володимира Путіна з приводу так званої операції в Україні, припустивши, що кремль зберігає свою мету, включаючи зміну режиму і територіальну експансію далеко за межами Донбасу.

«Чітке повторення Патрушевим початкових цілей Путіна майже через п’ять місяців переконливо вказує на те, що кремль не вважає нещодавні досягнення Росії в Луганській області достатніми для досягнення початкових цілей «спецоперації», підтверджуючи поточну оцінку ISW про те, що кремль має значні територіальні устремління за межі Донбасу. Заява Патрушева свідчить про те, що російське військове керівництво продовжуватиме наполягати на просуванні поза межами Донецького та Луганського вибухів і що Кремль готується до тривалої війни з наміром захопити значно більші частини України», — йдеться у повідомленні.

Ключові висновки аналітиків інституту