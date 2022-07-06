 
«  
  »

Узбекистан заявив ракетний обстріл зі сторони Афганістану

Ракетний обстріл

Про це йдеться на сайті міністерства.

«5 липня 2022 року близько 16.20 год. на прикордонній території Узбекистану було відзначено падіння п’яти реактивних снарядів, які, ймовірно, перелетіли з території Афганістану. Слід зазначити, що при падінні снарядів вибухів не сталося, внаслідок чого людських жертв та руйнувань немає», — зауважили в МЗС.

Було завдано незначної шкоди чотирьом приватним будинкам у мусульманській общині «Мажнунтол» у Термезі. П’ятий снаряд упав на футбольному полі. Сапери знешкодили всі снаряди.

«Наразі компетентні органи Узбекистану спільно з афганською стороною реалізують необхідні заходи щодо встановлення причин цього інциденту», — додали в міністерстві.

6 июля, 2022 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  