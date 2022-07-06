Українські військові розпочали навчання у Великій Британії

Перша група українських військових прибула до Сполученого Королівства і незабаром приступить до тренувань.

Про це повідомив Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

Військовослужбовці ЗСУ проходитимуть навчання на полігонах під керівництвом досвідчених британських військових інструкторів, йдеться у повідомленні на сайті британського парламенту.

Міністр оборони повідомив Палаті представників подробиці програми підготовки Збройних Сил України під керівництвом Великої Британії, оголошеної прем’єр-міністром Борисом Джонсоном під час його нещодавнього візиту до Києва.

Уряд Великої Британії, як відповідь на вторгнення Росії в Україну надає Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги.

Це включає в себе зобов’язання очолити програму підготовки, яка має на меті навчати українських військових у Сполученому Королівстві.

Бен Уоллес зазначив, що українські військові пройдуть курси, засновані на базовій військовій підготовці Великої Британії.

«Ми прагнемо збільшити масштаб і частоту цих курсів відповідно до вимог України. Ми також обговорюємо з міжнародними партнерами варіанти розширення участі в навчальній програмі, конструктивно працюючи з країнами, які готові підтримати або шляхом надання інструкторів, або надання обладнання.» – зазначає Міністр оборони Великої Британії.