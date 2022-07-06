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У Харкові ракети влучили в університет, на Сумщині дрони скинули вибухівку

У ніч на 6 липня Харків зазнав ракетних ударів, постраждав корпус Національного педагогічного університету імені Сковороди, а на Миколаївщині при обстрілі села Нечаяне загинула людина, у Донецькій області – інтенсивні обстріли, багато жертв.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 08:00 середи 6 липня

Сумська область: минулої доби росіяни обстріляли п’ять прикордонних громад.

По Новослобідській громаді було 10 «приходів» з міномету, пошкоджено 2 домоволодіння, вибило вікна та лінії електропередач.

Шалигінська громада − 18 «прильотів». Також безпілотники скинули вибухівку.

Був обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Пошкоджено склад міндобрив.

4 міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.

6 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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