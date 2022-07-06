У Харкові ракети влучили в університет, на Сумщині дрони скинули вибухівку

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 08:00 середи 6 липня
Сумська область: минулої доби росіяни обстріляли п’ять прикордонних громад.
По Новослобідській громаді було 10 «приходів» з міномету, пошкоджено 2 домоволодіння, вибило вікна та лінії електропередач.
Шалигінська громада − 18 «прильотів». Також безпілотники скинули вибухівку.
Був обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Пошкоджено склад міндобрив.
4 міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.
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