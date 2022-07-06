Прем’єр Ірландії прибув з візитом в Україну Українські військові розпочали навчання у Великій Британії » У Харкові ракети влучили в університет, на Сумщині дрони скинули вибухівку У ніч на 6 липня Харків зазнав ракетних ударів, постраждав корпус Національного педагогічного університету імені Сковороди, а на Миколаївщині при обстрілі села Нечаяне загинула людина, у Донецькій області – інтенсивні обстріли, багато жертв. Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 08:00 середи 6 липня Сумська область: минулої доби росіяни обстріляли п’ять прикордонних громад. По Новослобідській громаді було 10 «приходів» з міномету, пошкоджено 2 домоволодіння, вибило вікна та лінії електропередач. Шалигінська громада − 18 «прильотів». Також безпілотники скинули вибухівку. Був обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Пошкоджено склад міндобрив. 4 міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.