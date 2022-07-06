США призовут G20 надавить на Россию для разрешения зернового кризиса

Вопросы продовольственной и энергетической безопасности окажутся в центре внимания участников встречи министров иностранных дел стран G20, которая состоится на этой неделе в Индонезии. Высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил во вторник, что члены «Большой двадцатки» должны настаивать на том, чтобы Россия поддержала усилия ООН по открытию морских путей, заблокированных в результате войны, которую Москва ведет в Украине

Рамин Толуи, помощник госсекретаря по делам экономики и бизнеса, сообщил журналистам, что госсекретарь Энтони Блинкен поднимет вопросы энергетической и продовольственной безопасности как на главном заседании министров иностранных дел G20, которое пройдет в пятницу, так и на двусторонних встречах в кулуарах главного мероприятия.

«Страны G20 должны призвать Россию к ответу и настаивать на том, чтобы она поддерживала текущие усилия ООН по открытию морских путей для доставки зерна, — сказал он, имея в виду инициативу по доставке украинских и российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. — Независимо от того, происходит ли это на уровне G20 или на уровне отдельных стран, входящих в G20, это важный момент, на котором сконцентрируется госсекретарь Блинкен».

Дэниел Критенбринк, курирующий в Госдепартаменте регион Восточной Азии, заявил на том же брифинге, что он ожидает «откровенного» обмена мнениями по Украине в ходе двусторонних переговоров между Блинкеном и министром иностранных дел Китая Ван И в кулуарах G20.

«Это будет еще одна возможность выразить наши ожидания относительно того, что мы ожидаем от Китая, и чего он не должен делать в контексте Украины», – сказал он.

Незадолго до вторжения в Украину, Китай и Россия объявили о своем «безграничном» партнерстве. В Белом доме уже отмечали, что США не видели, чтобы Китай уклонялся от исполнения западных санкций в отношении Москвы или поставлял военное оборудование России.

Однако, Китай отказался осудить действия России в Украине и подверг критике санкции, введенные Западом в отношении Москвы.

США предупредили о последствиях, в том числе о санкциях, если Китай начнет оказывать поддержку российскому военному потенциалу.

Вашингтон называет Китай своим главным стратегическим соперником и опасается, что Пекин однажды может попытаться силой захватить Тайвань, подобно тому как Россия напала на Украину.

Критенбринк заявил об «абсолютной важности» поддержки открытых линий коммуникаций с Пекином, «чтобы предотвратить любые просчеты, которые могут непреднамеренно привести к конфликту и конфронтации».