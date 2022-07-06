Роберту Кримо предъявлены семь обвинений в убийстве

Роберту Кримо, который был задержан 4 июля по подозрению в в стрельбе по праздничному параду в Чикаго, во вторник были предъявлены семь обвинений в убийстве первой степени.

Если Кримо будет признан виновным, он будет приговорен к пожизненному заключению без права помилования. Об этом на пресс-конференции заявил прокурор Эрик Рейнхарт.

По версии обвинения, Кримо открыл огонь по праздничной толпе с крыши местного бизнеса через пять минут после начала парада. Он вел огонь из полуавтоматической крупнокалиберной винтовки и произвел более 70 выстрелов. От выпущенных им пуль пострадали 45 человек, семь из них скончались.

После этого он бросил винтовку, переоделся в женскую одежду и скрылся с места преступления, направившись в дом своей матери.

Кримо забрал материнскую машину и после этого был опознан – местный житель позвонил по телефону 911. В машине матери Кримо была обнаружена еще одна винтовка. Всего он легально приобрел пять единиц огнестрельного оружия.

По словам представителя следственной группы – Криса Ковелли – Кримо готовил нападение на протяжении нескольких недель. Мотивы преступления пока неизвестны, нет данных, что оно было совершено по причине расовой, религиозной или национальной ненависти. Также нет данных о том, что у Кримо были сообщники.

Ранее Кримо дважды попадал в поле интереса полиции. В апреле 2019 года он попытался совершить самоубийство, в сентябре 2019 года угрожал членам своей семьи. Полицейские, прибывшие в дом Кримо по второму вызову, изъяли 16 ножей, кинжал и меч. Он не был арестован, потому что предполагаемые жертвы отказались написать соответствующее заявление.