Обсяг міжнародної фінансової підтримки України зріс на 46% за 2 тижні

Про це повідомив народний депутат і заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк («Голос») у телеграм.

«За даними за 24 лютого — 05 липня, обсяг фінансування держбюджету від міжнародних партнерів склав 322,5 млрд грн», – вказав він.

Він також звернув увагу на те, що темпи такої фінансової підтримки останнім часом значно зросли: лише за останні два тижні сума такого фінансування збільшилася на 46% або 101,8 млрд грн.

Нагадаємо, українська економіка відходить від шоку, але уряд очікує падіння ВВП в 2022 році щонайменше на 35%.