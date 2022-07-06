Морські коридори для українського зерна можуть проходити через прибережні води країн НАТО

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко.

«Основними загрозами для суден, які можуть постачати зерно з портів України є ракетна та мінна загроза, їх потрібно нейтралізувати. Найпростіший шлях — політичний, якщо Росія скаже «Ми не чіпаємо, поважаємо ООН». На це сподіватися дуже складно», — зазначив він.

На думку Риженка, треба провести мінну розвідку портів, якщо угода про розблокування портів буде досягнута.

«Міни в Чорному морі з’явились дуже дивно. Зараз фізично треба, щоб цих на фарватерах портів не було. Далі треба забезпечити прохід цих гуманітарних конвоїв до проливу Босфор. Можливо, це робити через центральну частину Чорного моря — це буде швидше, але загроза там може бути більшою. Там можуть бути і ракетні удари, і удар підводного човна», — сказав ексвійськовий.

Риженко додав, що морські коридори можуть проходити через прибережні води країн НАТО

«Можна робити це через прибережні води країн західного узбережжя Чорного моря — це Україна, Румунія, Болгарія, Туреччина. До Туреччини російські підводні човни в межах тих вод не можуть перебуватии, там глибини менше 50 метрів», — підсумував він.