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Международная федерация хоккея подтвердила отстранение России и Беларуси от соревнований

В федерации заявили, что принятое решение направлено на обеспечение безопасности игроков, болельщиков и других участников турниров

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) отклонил апелляции России и Беларуси на решение федерации запретить двум странам участвовать в соревнованиях в связи с февральским вторжением России в Украину.

В заявлении дисциплинарного органа говорится, что он согласен с решением совета IIHF приостановить участие всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в международных соревнованиях, которое было объявлено через четыре дня после вторжения.

Москва называет свои действия в Украине «специальной военной операцией», для которой Беларусь является ключевой площадкой.

Дисциплинарный совет повторил формулировки решения, принятого в конце февраля, которое было охарактеризовано «не как санкции, а как реализация политики в сфере безопасности».

Совет отметил, что эта политика не носит дискриминационный характер и является соразмерной, пояснив, что она направлена на обеспечение безопасности игроков, болельщиков и других участников турниров.

6 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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