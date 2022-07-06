Країни Заходу планують встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $40-60

Про це повідомляє Bloomberg.

Члени Альянсу досліджували кілька способів обмежити доходи Росії від нафти, мінімізуючи при цьому вплив на власні економіки під час дискусій, які почалися напередодні саміту Великої сімки.

На зустрічі в Німеччині 28 червня лідери домовилися вивчити варіанти обмеження цін шляхом заборони страхування та транспортних послуг, необхідних для транспортування російської нафти та нафтопродуктів, якщо нафта не купується нижче узгодженої ціни.

Мета цих кроків полягає в тому, щоб скоротити доходи Москви від її війни в Україні, але ризик полягає в тому, що погано виконані заходи призведуть до стрибка цін на нафту.

Більш конкретний поріг залежатиме від ринкових умов, коли буде узгоджено обмеження, і він може суттєво змінитися, адже формуватиметься на основі того, що вважається граничною вартістю видобутку в Росії, і ціну її нафти до вторгнення в Україну 24 лютого. Адміністрація Байдена вважає обмеження в 40 доларів занадто низьким.

Адміністрація Байдена наразі ухилялася від застосування екстериторіальних вторинних санкцій для забезпечення виконання обмежень, накладених на Росію, і такі кроки зазвичай сприймаються із занепокоєнням серед деяких європейських союзників. За словами джерел, їх використання разом із обмеженням ціни, ймовірно, є крайнім заходом.

Велика Британія також готова ввести обмеження для своїх страховиків і постачальників послуг. Разом із нею, ЄС охоплює більшу частину світового страхового ринку, і Росії було б важко просувати свій продукт без доступу до цих послуг.

Представники адміністрації Байдена проводять кілька зустрічей на тиждень щодо обмеження цін, намагаючись втілити це в реальність. Зусилля будуть активізовані найближчими тижнями, сказав чиновник. Речники Ради національної безпеки Білого дому не коментували дискусії.

Незважаючи на всі зусилля, існує багато скепсису щодо того, що угода буде досягнута найближчим часом, оскільки ця ідея все ще потребує конкретизації та існує низка перешкод. Тим не менш, дискусії тривають, щоб спробувати сформулювати конкретну пропозицію.

Одна з проблем полягає в тому, що механізм вимагатиме від Європейського Союзу запровадження виключень із санкцій блоку, прийнятого на початку червня, коли він погодився на повну заборону цих послуг після подолання тижнів напружених переговорів між державами-членами.

Коли вони це зробили, Москва намагалася збільшити експорт іншим покупцям за зниженою ціною. Відтак, Росія все ще отримує понад 600 мільйонів доларів на день від нафти, навіть якщо кілька країн уникають її поставок.

Останні дані показують, що за три місяці, що закінчилися травнем, Китай подвоїв витрати на російську нафту, газ і вугілля. За той самий період Індія витратила 5,1 мільярда доларів, що в п’ять разів більше, ніж рік тому.

США стурбовані тим, що європейська заборона в такому вигляді, який у випадку ЄС починає діяти наприкінці року, може сприяти ще більшому зростанню цін на нафту – за деякими оцінками до 185 доларів за барель – і потенційно може призвести до глобальної рецесії.

Щоб спрацювати, американська ідея обмеження нафти повинна створити достатній стимул для країн, щоб захотіти взяти участь. Покупцям нафти знадобиться доступ до нижчих цін і ключових послуг, таких як страхування, яке їм необхідно для транспортування товару. Необхідно також встановити поріг, на якому Росія продовжувала б експортувати.

Сполучені Штати також розглядають ряд потенційних інструментів примусу, включаючи можливі обмеження для судноплавних компаній, які транспортують нафту за вищими цінами, і санкції проти банків і фінансових установ, які сприяють продажам понад будь-який узгоджений поріг.