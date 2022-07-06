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Історична зустріч. ПЦУ та УПЦ (МП) провели переговори для «подолання розділення»

Зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ МП

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Крига зрушила! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Вчора, у день пам’яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви. Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім – наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч – це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України», — зазначив міністр у Фейсбук.

Ткаченко не повідомив про конкретні результати зустрічі, але зазначив, що Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть всіляко сприяти церковній єдності.

6 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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