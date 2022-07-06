Генштаб скасував документ про дозволи на переміщення військовозобов’язаних

Начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала скасував дію документа, який передбачає надання дозволів військовозобов’язаним на виїзд за межі місця проживання під час дії воєнного стану та оголошення мобілізації.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: «Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання».

Деталі: За словами Залужного, оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану.

Він зазначив, що «наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів».

Залужний також закликав українців до «виконання свого конституційного обов’язку із захисту держави».