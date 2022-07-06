Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, виїхала з країни через погрози

Як повідомляє «Європейська правда», про це вона заявила в інтерв’ю The Washington Post.

На питання журналіста у WhatsApp Кнайсль сказала, що «не дає інтерв’ю» і була змушена емігрувати з Австрії через «погрози розправою».

Подробиць ані Кнайсль, ані The Washington Post не наводять.

Нагадаємо, Карін Кнайсль обіймала крісло міністра закордонних справ в уряді Себастіана Курца з грудня 2017 року за квотою ультраправої Партії свободи. Вона пішла з міністерства після падіння першого уряду Курца, що сталось через скандал із підкупом Партії свободи.