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Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, виїхала з країни через погрози

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль стверджує, що була змушена виїхати з країни через погрози розправою.

Як повідомляє «Європейська правда», про це вона заявила в інтерв’ю The Washington Post.

На питання журналіста у WhatsApp Кнайсль сказала, що «не дає інтерв’ю» і була змушена емігрувати з Австрії через «погрози розправою».

Подробиць ані Кнайсль, ані The Washington Post не наводять.

Нагадаємо, Карін Кнайсль обіймала крісло міністра закордонних справ в уряді Себастіана Курца з грудня 2017 року за квотою ультраправої Партії свободи. Вона пішла з міністерства після падіння першого уряду Курца, що сталось через скандал із підкупом Партії свободи.

6 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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