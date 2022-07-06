Четвертый ТОП-менеджер Газпрома найден мертвым

Во вторник в коттеджном поселке Морские террасы у Финского залива в Ленинградской области был обнаружен мертвым 61-летний Юрий Воронов — гендиректор транспортной компании «Астра Шиппинг», которая работала на арктических подрядах «Газпрома».

Как сообщает 47.ru, тело Воронова с огнестрельным ранением головы было обнаружено в бассейне, на дне которого лежали несколько стреляных гильз. Рядом был найден травматический пистолет Grand Power.

Супруга Воронова сообщила, что муж уехал за город 1 июля, а ранее потерял большие деньги из-за разлада с контрагентами и партнерами.

Ранее в Ленобласти нашли тело Леонида Шульмана, главы транспортной службы «Газпром инвест», а затем — Александра Тюлякова, работавшего в «Газпроме» замгендиректора Единого расчетного центра. Трупы руководителей обнаружили в одном и том же поселке под Петербургом — Ленинский.

В апреле в Москве обнаружили мертвыми бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его дочь и жену. По предварительной версии, Аваев застрелил и дочь, и жену, а затем покончил с собой. Дверь квартиры была заперта изнутри, следов пребывания там других лиц во время стрельбы не нашли.

Чуть позднее в Испании обнаружили мертвыми бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосеню, его супругу и дочь.