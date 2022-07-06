Борис Джонсон: украинские военные отобьют захваченные Россией территории

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что украинские военные сумеют отбить территории, недавно захваченные Россией. Как сообщила пресс-секретарь главы британского правительства, Джонсон заявил об этом в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Великобритании также проинформировал президента Украины о новейшем британском военном оборудовании, включая 10 самоходных артиллерийских установок и барражирующие боеприпасы, которые будут доставлены в Украину в ближайшие дни и недели, отметила пресс-секретарь офиса Джонсона.

Тем временем российские войска во вторник нанесли удар по рынку в Славянске на востоке Украины, убив женщину и ранив еще, по меньшей мере, трех человек, сообщила украинская полиция.

Не сразу стало ясно, какие боеприпасы были использованы и сколько человек находилось на рынке в момент обстрела.

Полиция сообщила, что рынок закрыт на целый день, но некоторые магазины открыты.

«Вместе с полицией мы документируем обстрел города», – сказал агентству Reuters прокурор Александр Бакуменко, который был на рынке после нападения.

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил в Facebook, что город подвергся массированному обстрелу, и призвал жителей оставаться в убежищах.

В жилом квартале на другом конце города было повреждено несколько домов, и пожарные боролись с пламенем в горящем доме, в который во вторник днем попала ракета.

Спасатели сообщили, что по меньшей мере два человека были доставлены в больницу в результате этого удара.

Представитель минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил на брифинге, что российские войска сосредоточили свои усилия на Луганской и Донецкой областях, обстреливая из артиллерийских орудий всю линию фронта. Он сказал, что армия Украины пытается помешать России создать условия для начала наступления на Славянск.