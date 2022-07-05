«Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню людей не було»: Залужний про пересування військовозобов’язаних у межах України

Про це Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний написав на своїй facebook-сторінці.

«Шановні громадяни — призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося», — написав Валерій Залужний.

Порядок надання дозволу можна подивитися тут.

Радниця Валерія Залужного, Євгенія Рябека, у коментарі РБК Україна наголосила, що військовозобов’язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Вона зазначила, що в повідомленні Генштабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють місце проживання або місце реєстрації. Тобто мова про те, що військовозобов’язані при зміні місця проживання мають звернутися до центру військового комплектування, знятись з обліку та стати на облік у новому місці, що не є новим правилом.

«Можливо, опублікований документ дещо незрозуміло виписано. Але насправді мета – упорядкувати цей облік, щоб наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це радше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хтось зрозумів», – сказала Рябека.

Радниця Залужного також запевнила, що дозвіл для виїзду з міста брати не потрібно, і додала, що сьогодні ще «відбуватимуться певні наради, щоб юридично впорядкувати цей документ і внести поправки, щоб він був правильніший».