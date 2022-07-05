Зеленский: к осени в Украине может застрять до 60 млн тонн зерна

До 60 млн тонн зерна может застрять в Украине к осени, если страна продолжит сталкиваться с блокировкой экспорта, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было уйти на экспорт, но из-за войны не может покинуть страну. Это уже вызвало дефицит продовольствия в странах Африки и рост цен на еду в Европе и США.

«Мы ожидаем еще около 60 млн тонн осенью. Тогда мы окажемся в действительно сложной, очень сложной ситуации», — предупреждает Зеленский.

Украинский президент сказал, что работает с ООН над открытием безопасного коридора, который позволил бы Украине экспортировать зерно из своих черноморских портов.

«Мы заинтересованы, чтобы наши аграрии продолжали работать на следующий год, на следующий урожай. Для этого нам нужно экспортировать все это зерно — ячмень, пшеницу, кукурузу. Украинское государство не теряет времени даром. Мы ищем различные пути для экспорта нашего зерна, в том числе через железные дороги и реки и мы каждый день увеличиваем этот экспорт», — заявил Зеленский.