Япония запретила импорт золота из России

Новые санкции включают:

заморозку активов 57 физлиц и шести компаний из России, включая вице-премьера Дмитрия Григоренко, виолончелиста Сергея Ролдугина, родственников председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова;

экспортные ограничения в отношении 65 российских и 25 белорусских компаний;

а также пяти представителей оккупационных властей Херсонской и Запорожской областей;

эмбарго на импорт золота;

запрет на предоставление услуг РФ по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг (начнет действовать с 5 сентября).

О запрете на импорт золота японские власти договорились со своими коллегами из стран G7 на встрече в Баварии. США уже официально ввели эмбарго на ввоз в страну российского золота. По словам президента США Джо Байдена, золото – важная статья российского экспорта, которая приносит России «десятки миллиардов долларов».

Премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что запрет на импорт золота из РФ ударит по российским олигархам, переводившим в последнее время свои активы в золото, и по «путинской военной машине». «С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», – говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году экспорт золота принес российской экономике более 15 млрд долларов.