Як український гравець у покер допомагає постраждалим від війни

Один із провідних гравців у покер з України не залишився байдужим до долі людей, які постраждали від війни, розв’язаної російською армією на українській території.

Євген Качалов завжди знаходиться у рейтингу найкращих гравців у професійний покер з України. Згідно зі всесвітнім рейтингом станом на серпень 2021 року на його рахунку понад дев’ять мільйонів доларів призових, які гравець заробив на рейтингових турнірах.

Авторитетність та успішність Качалова не залишилася поза увагою першого ліцензованого топ покерного сервісу в Україні PokerMatch — https://fanday.net/news/luchshie-poker-rumy-ukrainy-onlain-top-10, з яким Євген уклав спонсорський контракт та став офіційним амбасадором авторитетної компанії.

Після військового вторгнення російських військ на територію України Євген продовжив виступати на престижних подіях із найпопулярнішої карткової гри. Але відтепер мета його гри носить додаткову місію – фінансова допомога на покупку гуманітарних речей, яких потребують постраждалі українці.

Останні призові Качалов заробив на турнірі категорії Pot-LimitOmaha, квиток на який коштував 1500 доларів. Загалом у події зареєструвалося понад 1300 гравців з усього світу, але заробити призові змогли лише 196 учасників.

За підсумками змагань українець заробив 2404 долари, частина з яких буде направлена ​​до благодійних фондів. У 2022 році Євген активно брав участь у подіях з покеру, а найбільшою його перемогою став виграш у 20 тисяч доларів на змаганнях Shootout.

Виділимо, що WSOP – це світова серія найпрестижніших покерних подій. Беручи участь у таких змаганнях, Качалов активно сприяє організації гуманітарної допомоги українцям.

Нагадаємо, що після легалізації азартного бізнесу в Україні покер став офіційно дозволеною розвагою для повнолітніх користувачів. Завдяки таким нововведенням на українських просторах інтернету запрацював Покер Матч, який виступає лідером покерної індустрії з максимально вигідними умовами для професійних і гравців-початківців.