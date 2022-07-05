Владимир Зеленский: пусть Россия реально оценит цену, которую ей пришлось заплатить

«Украина ничего не отдает. А когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области, пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что они имеют за это время и сколько они за это заплатили. Потому что нынешние их доклады так же пойдут прахом, как тогдашние. Постепенно мы движемся вперед – и на Харьковщине, и в Херсонской области, и на море: Змеиный – хороший тому пример. Будет день, когда то же самое скажем и о Донбассе», – заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 июля, когда российские источники сообщили о захвате Лисичанска и выходе российских войск на административные границы Луганской области.

В видеообращении он отметил, что сегодня главная задача государства – сделать все, чтобы украинские военные получили самое современное оружие.

Владимир Зеленский сказал, что Украина выйдет на уровень, когда будет нивелировано огневое преимущество оккупантов.

«И если командование нашей армии и забирает людей из определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, – в частности это касается и Лисичанска, – это означает только одно: мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что полученные системы HIMARS и другое оружие от партнеров играют при этом важную роль.

«Для всех в мире – и, я уверен, для всех неглупых людей в самой России – понятно, что Украина победит. Это только вопрос времени. Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы несем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим», – отметил президент Украины.

Потери России в этой войне, по его словам, оцениваются в более 35 тысяч солдат убитыми.

Во время обращения 4 июля к участникам Международной конференции по восстановлению Украины в Лугано президент Владимир Зеленский сказал, что за четыре месяца полномасштабного вторжения в Украине уничтожены 2102 образовательных объекта, 799 объектов медицинской инфраструктуры.

«Это все – сознательная тактика России, не просто обстрелы, а ставка именно в идеологическом противостоянии. Государство-террорист надеется, что такие разрушения станут доказательством якобы несостоятельности демократической системы и европейского выбора нашего народа обеспечить людям не то что нормальную, но вообще жизнь», – подчеркнул Владимир Зеленский.

О Херсоне и Донбассе после Лисичанска

Сайт еженедельного журнала The Economist 4 июля ссылается за слова украинского офицера военной разведки о том, что передовые части сейчас находятся в пределах досягаемости снайперов (примерно в километре) от Чернобаевки, пригорода Херсона.

«Следующая неделя или две будут еще интереснее», – обещает он, сообщает The Economist.

В издании отмечают, что бы ни происходило на этом направлении – «это еще не похоже на полноценное контрнаступление»: Украина по-прежнему сосредоточена на том, чтобы остановить неуклонное продвижение России на востоке, ее войска отступили из Лисичанска в Луганской области.

Информация в прессе о том, что украинские военные находятся в километре от окрестностей Херсона, не соответствуют действительности. Как сообщает «Украинская правда» 4 июля, об этом заявила во время брифинга руководитель объединенного координационного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Украинская служба «Радио Свобода» цитирует заявление Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки о том, что внимание российских войск «почти наверняка» перейдет на захват Донецкой области после захвата Лисичанска.

«Украинские силы отошли от Лисичанска, вероятно отступив на подготовленные оборонительные позиции. Ранее Минобороны России заявляло, что завершило оцепление Лисичанска и обеспечило полный контроль над городом. Боевые действия в городе и его окрестностях в Луганской области усилились за последнюю неделю, российские войска стабильно продвигались», – говорится в ежедневном отчете разведки.

Мы вернемся

Генштаб ВСУ в воскресенье на своей странице в Фейсбуке разместил сообщение, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

«В условиях кратного превосходства русских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе», – подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма нужны материально-технические ресурсы.

«Защитники Луганщины и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и обязательно победим!» – сообщает ГШ ВСУ.

Украина вернет оккупированные территории

Политолог Олег Постернак считает, что мирный дипломатический путь возвращения территорий и восстановление соборности Украины был дискредитирован за 8 лет, прошедших после первой оккупации украинских территорий.

«И те аналитики, которые считают, что в условиях войны есть основания для возвращения территорий, они правы, – война как никогда дает такую возможность сделать это более оперативно и менее затратно по времени и естественно дает шанс реконструировать Украину в международного признанных границах ООН», – говорит Олег Постернак корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что Украина обязательно вернет оккупированные территории Донбасса, а в результате контрнаступательных операций – Херсонскую область.

«Ключевым фактором в этом является западное оружие, но нужно понимать – это не будет простой пробежкой. За спиной россиян находится Крым, который они превратили в военную, топливную, логистическую базу своей армии», – отмечает Олег Постернак.

Мирные переговоры для возвращения Крыма, оккупированных территорий Донбасса и Херсонской области, по его словам, возможны, но только с новой российской властью.

«Такой вариант, он не самый, безусловно, подходящий, на данный момент маловероятный, но отбрасывать его нельзя. У нас есть опыт Крымской платформы и Минского процесса и, если это будет формула, которая зафиксирована в ходе стамбульских переговоров, многоуровневый процесс, все равно мы должны понимать, что мирные переговоры – это всего лишь пауза к новому конфликту с Россией», – отмечает Олег Постернак.

Экономика во время войны

Эксперт по вопросам политики и экономики из фонда «Майдан закордонных справ» Юрий Смелянский считает, что необходимо смоделировать политику военного периода таким образом, чтобы экономика работала на победу.

«Экономика – одна из составляющих войны. Уже сейчас ситуация крайне непростая – есть падение экономики, большое количество рабочих мест прекратило существовать, а те, что остались, нормально не работают, идет миграция трудовых ресурсов. Но за период с марта текущего года наблюдались «качания» в экономике: то мы снижали налоги и отменяли, то давали льготы и таможенные коридоры, то отменяли – все это, нестабильность этих решений не во пользу развития экономики», – говорит Юрий Смелянский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его наблюдениям, текущие процессы в экономике показывают, что они как надо не работают.

«Я однозначно верю в то, что мы прогоним оккупанта и произойдет деоккупация всей суверенной территории Украины. Но хотелось бы надеяться, что власть сможет правильно смоделировать политику военного периода таким образом, чтобы экономика работала на победу. Сейчас мы все больше и больше становимся зависимыми от западной помощи – и для победы этого мало», – подчеркивает Юрий Смелянский.