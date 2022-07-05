Вельс та Шотландія виділили 100 млн фунтів на військову допомогу Україні – Джонсон

Уряди Вельсу та Шотландії долучилися до військової та гуманітарної підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення РФ у незалежну державу.

Про це повідомив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, 4 липня.

Два суб’єкти Сполученого Королівства, ухвалили рішення виділити військову допомогу Україні на загальну суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Джонсон повідомив про це за підсумками розмов із очільниками урядів цих суб’єктів країн – першою міністеркою шотландського уряду Ніколою Стерджон та першим міністром Вельсу Марком Дрейкфордом.

«Уряд Вельсу виділив 35 мільйонів фунтів стерлінгів на нашу військову допомогу Україні, а родини з Уельсу прийняли 3000 біженців. Щойно мав хорошу розмову із першим міністром Вельсу про те, як ми можемо продовжувати співпрацю проти російської агресії», – заявив Джонсон.

Британський прем’єр додав, що в розмові з першою міністеркою шотландського уряду Стерджон про успіх співпраці Сполученого Королівства в підтримці України.

«Я подякував уряду Шотландії за внесок у 65 мільйонів фунтів, який збільшив військову допомогу Україні від Великої Британії до 2,3 мільярда фунтів, а також за допомогу в розміщенні 6 тисяч українських біженців», – заявив голова британського уряду