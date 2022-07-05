В Украину в ближайшие дни поступят 10 САУ и дроны-камикадзе от Великобритании

Премьер-министр Великобритании в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) самоходных артиллерийских установок и барражирующих боеприпасах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса премьер-министра Великобритании.

«Сегодня утром премьер-министр поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы сообщить о прогрессе в обсуждениях, состоявшихся на прошлой неделе в странах «Большой семерки» и Североатлантического альянса», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский рассказал Джонсону о текущей ситуации в Украине и недавних успехах российской армии на Донбассе.