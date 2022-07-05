В США арестовали подозреваемого в стрельбе на параде в честь Дня независимости

В США полиция задержала 22-летнего Роберта Кримо, подозреваемого в вооруженном нападении во время парада в честь Дня независимости в пригороде Чикаго (штат Иллинойс), сообщает телеканал CNN. В результате стрельбы шесть человек погибли, более 36 были ранены.

Правоохранители заявили, что Кримо был замечен полицейским из Северного Чикаго. Подозреваемый попытался скрыться, но в результате непродолжительной погони был задержан. Во время задержания он вышел из автомобиля Honda Fit 2010 года выпуска с поднятыми руками и лег на землю, передает Голос Америки.

Стрельба произошла 4 июля в городе Хайленд-Парк возле Чикаго на параде в честь Дня независимости США. По последним данным, шестеро погибли, 36 человек получили ранения, передает Reuters.

Несколько очевидцев рассказали газете The Chicago Sun-Times, что сотни участников парада, некоторые из которых были в крови, бежали, оставляя стулья, детские коляски и пледы. Парад был остановлен через 10 минут после того, как раздались выстрелы.

Один из свидетелей Шон Котро сказал CBS News, что стрелок находился на крыше одного из зданий. По его словам, выстрелы продолжались несколько минут.

Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, полиция предупреждала, что он представляет опасность. Президент США Джо Байден заявил, что он «потрясен бессмысленным насилием с применением огнестрельного оружия», и пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия».