Стрельба в Чикаго — 5 убитых

Пять человек были убиты и, по меньшей мере, 16 госпитализированы в результате стрельбы в понедельник четвертого июля в чикагском пригороде Хайленд-Парк.

Об инциденте, который произошел во время парада в честь Дня независимости, сообщил офис шерифа округа Лейк.

Официальные лица сообщают о том, что многочисленные сотрудники правоохранительных органов принимают меры и оцепили периметр вокруг центра Хайленд-Парка.

«Оставайтесь за пределами района – дайте возможность правоохранительным органам и службам быстрого реагирования выполнить свою работу», – говорится в сообщении управления шерифа в «Твиттере», и поясняется, что помощники шерифа оказывают помощь полиции Хайленд-Парка.

Парад был внезапно остановлен выстрелами примерно через 10 минут после начала, в результате чего сотни людей побежали в безопасное место, сообщила газета Chicago Sun-Times.

Люди бежали от места происшествия, услышав несколько громких выстрелов, сообщает чикагский телеканал CBS 2 со ссылкой на продюсера, который был на параде.

Данный инцидент стал еще одним, после массовой стрельбы в начальной школе в Ювалде, штат Техас, и нападения 14 мая, в результате которого погибли 10 человек в продуктовом магазине в Буффало, штат Нью-Йорк.