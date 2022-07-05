Шмигаль спрогнозував падіння ВВП України у 2022 році

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що економіка України почала відходити від шоку перших місяців війни – посівна кампанія була відносно успішною, а частину ланцюжків постачання вдалося відновити.

Про це він розповів на підсумковій пресконференції у Лугано, де було представлено план відновлення України.

Попри часткове відновлення економіки, Шмигаль спрогнозував, що падіння ВВП України у 2022 році буде щонайменше на рівні 35%.

“Економіка сьогодні виходить із шокової коми, яка була в перший місяць-півтора після початку цієї війни. Нам вдалося провести відносно успішну посівну кампанію, перезапустити логістику через західний кордон, відновити частину ланцюжків виробництва і постачання, але все це не має вводити в оману. Просідання внутрішнього валового продукту цього року очікується на рівні не менше 35%”, – сказав Шмигаль.Він зауважив, що в умовах жорстокої війни українська держава все ж продемонструвала надзвичайну стійкість.

“Енергетична система працює, банківська система працює, всі державні органи та державні послуги працюють, держава виплачує всі соціальні платежі, відновлює критичну інфраструктуру, платить зарплати вчителям і лікарям, виплачує пенсії”, – сказав очільник уряду.

Зазначимо, що за оперативними даними Держстату, реальний ВВП України у першому кварталі 2022 року впав на 15,1%, а у другому кварталі, за оцінкою Нацбанку, обвал економіки прискорився до 40%.