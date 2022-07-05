Росіяни випустили 7 ракет по Дніпропетровщині, 6 з них збила ППО

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За даними ОВА, у Дніпрі уламки збитої ракети спричинили пожежу. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь. Ніхто не постраждав.

У місті Покров снаряд влучив у приватну садибу. Унаслідок обстрілу було зруйновано кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася займання.

На місці події працюють рятувальники ДСНС та поліція.

Попередньо, постраждалих немає.

Крім того, зазначається, що росіяни вкотре обстріляли Зеленодольську громаду.

У Зеленодольську окупанти влучили у дачний масив, а у Великій Костромці накрили вогнем одну з вулиць. Село частково залишилося без світла.

Масштаби руйнувань уточнюються.

Попередньо, постраждалих немає.