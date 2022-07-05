Росіяни готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але вірогідність досягти успіху сумнівна, — ISW

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни ISW.

Окупаційні війська, ймовірно, будуть продовжувати просуватися на захід від траси Бахмут — Лисичанськ, щоб в результаті пройти в Бахмут і Сіверськ, хоча їх здатність зробити це успішно після втрат, понесених при спробі взяти Лисичанськ, сумнівна, кажуть аналітики.

Дані системи дистанційного зондування NASA Fire Information for Resource Management System зафіксували ряд пожеж біля спірного, Клинового і Вугледарської електростанції 4 липня.

Як зазначають в Інституті, ЗСУ все частіше атакують російську військову інфраструктуру за допомогою вогню по непрямому наведенню і з наданих США систем HIMARS в глибині окупованих територій. Наданий Заходом HIMARS демонструє, як Західна військова допомога надає Україні нові й необхідні військові можливості.

Ключові тези зі звіту ISW