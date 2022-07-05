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Росіян збирають воювати з глибинки, європейська частина РФ не відчуває війни

російські війська окупанти

Про це боєць ЗСУ Кирило Сазонов заявив у ефірі Еспресо.

«Цікаво звертати увагу на те, з ким ми воюємо. Підстрелили капітана одного, недалеко від наших окопів. Хлопці забрали його сумку — передати в контррозвідку, їм цікаві документи. Через інтерес подивились прізвища особистого складу, там людей 120. Слов’янське  прізвище — кожне десяте, а все інше — незвичне для нашої мови. Їх збирають з якихось околиць, маленьких республік чи країв, так, що європейська частина Росії, в першу чергу, Москва та Санкт-Петербург не відчувають цієї війни», — розповів він.

За його словами, росіяни з європейської частини країни не йдуть в такі бої, як на Луганщині і не помирають.

«З них майже ніхто не йде в такі бої і вони не помирають. Справедливості заради варто наголосити, що з моменту початку війни, вони багато чому навчились. В них є штурмовики і професійні військові. І ми навчаємось і вони навчаються», — підсумував Сазонов.

5 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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