Протесты в Каракалпакстане: 18 человек погибли

Восемнадцать человек погибли, 243 получили ранения в ходе беспорядков в Каракалпакстане, автономном регионе Узбекистана, на прошлой неделе.

Об этом сообщили в власти Узбекистана. Речь идет о самой крупной вспышке насилия в этой центральноазиатской стране за 17 лет.

Силовики задержали 516 человек в ходе протестов, которые вспыхнули из-за планов ограничить автономию Каракалпакстана, сообщил пресс-офис Национальной гвардии, отметив, что многие из задержанных были освобождены.

В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отказался от планов по изменению статей Конституции, касающихся суверенитета Каракалпакстана и его права на отделение. Он также ввел чрезвычайное положение в автономном регионе сроком на месяц.

В официальных сообщениях говорится, что в пятницу демонстранты прошли маршем по столице региона, Нукусу, и попытались захватить здания местных органов власти.

Как сообщила генеральная прокуратура, 18 человек скончались «от тяжелых ранений», полученных во время столкновений.