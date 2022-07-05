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Призовникам та військовозобовʼязаним обмежать виїзд з місця проживання без відповідного дозволу, — Генштаб

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Дозвіл видаватиметься від 30 днів до 1 року — це буде залежати від категорії, до якої належить субʼєкт

Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.

«Норма Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки», — йдеться у пості.

Зазначається, що Генштаб розробив спеціальний Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання або перебування з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Таким чином, відповідний дозвіл видається від 30 діб до року, термін залежить від категорії субʼєкта.

Окремо розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.

«Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни», — пише Генштаб.

5 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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