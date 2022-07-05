Прем’єрка Литви закликала ЄС створити механізм передачі російських активів на відновлення України

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте запропонувала створити юридичний механізм для конфіскації підсанкційних російських активів і передачі їх на відновлення України.

Про це вона заявила у виступі на Конференції з відновлення України у Лугано, повідомляє кореспондент «Європейської правди«.

«Я закликаю ЄС і країни поза Євросоюзом, які запровадили санкції, встановити юридичний механізм для конфіскації цих активів», — сказала Шимоніте.

Вона зазначила, що Україна презентувала свій план відновлення і тепер партнери повинні продемонструвати, що можуть перейти від дискусій до його спільної імплементації.