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Прем’єрка Литви закликала ЄС створити механізм передачі російських активів на відновлення України

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте запропонувала створити юридичний механізм для конфіскації підсанкційних російських активів і передачі їх на відновлення України.

Про це вона заявила у виступі на Конференції з відновлення України у Лугано, повідомляє кореспондент «Європейської правди«.

«Я закликаю ЄС і країни поза Євросоюзом, які запровадили санкції, встановити юридичний механізм для конфіскації цих активів», — сказала Шимоніте.

Вона зазначила, що Україна презентувала свій план відновлення і тепер партнери повинні продемонструвати, що можуть перейти від дискусій до його спільної імплементації.

5 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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