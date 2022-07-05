Окупанти звозять російський персонал на захоплену ЗАЕС

Про це повідомили на сайті Сил сеціальних операцій «Спротив».

Розвідка повідомляє, що загарбники до кінця місяця планують сформувати новий штатний розпис станції.

За планом росіян, усі робітники станції, що не погоджуються співпрацювати з ними мають залишити місто. До кінця вересня станцію планують відключити від української енергомережі.

«Зауважимо, що така ситуація в окупантів й в інших галузях. Так, не йдуть на співпрацю й не оформлюють нові трудові договори працівники ДСНС. Захоплену залізницю обслуговують працівники Кримської залізниці, адже місцеві в переважній більшості відмовились. Для забезпечення житлом переселених осіб росіяни проводять інвентаризацію житла в окупованих містах з подальшим розселенням у квартирі тих, хто лишив місто. Щоб мотивувати росіян на переїзд на окуповану Україну, переселенці отримують премію 8,5 тис. рублів», – йдеться в повідомленні.