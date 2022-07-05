«Новый Лесснер» – комфортабельный ЖК в Санкт-Петербурге

Практически в центре Санкт-Петербурга строится новый жилой квартал – «Новый Лесснер», отличающийся рядом несомненных плюсов.

Красивые виды на город особенно с верхних этажей,

Эффектное оформление домов и просторные квартиры,

Близость центра города,

Метро в пешей доступности,

Рядом благоустроенная набережная реки Большая Невка,

Хорошо развитая инфраструктура Выборгского района.

Очереди строительства и квартиры в наличии

В ЖК «Новый Лесснер» можно выбрать и приобрести готовую квартиру или жилье в строящихся домах. I очередь строительства завершена в срок, успешно ведется заселение домов. Но еще есть возможность приобрести квартиру классической планировки: в наличии одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Сдача II очереди запланирована на 3 квартал 2023 года. В наличии широкий выбор квартир:

классической и европланировки;

площадью от 34 до 108 м², с количеством комнат от одной до четырех;

с кухней разной площади – от 9 до 31 м²;

с предчистовой отделкой;

доступны варианты с гардеробной, 2-мя балконами, раздельным санузлом, с лифтом в подземный паркинг;

обычные или видовые (с 9-го по 12-ый этаж) квартиры.

Видовых квартир с панорамой на набережную или на достопримечательности района с каждым днем становиться все меньше.

Комфортабельные условия проживания

Застройщик позаботился о благоустройстве квартала, престижном оформлении комплекса, об уюте в жилых помещениях.

Фасады домов выполнены в стиле неоклассицизма и стали настоящим украшением района. Просторные и благоустроенные парадные оформлены в стиле ар-деко.

В домах жилого комплекса «Новый Лесснер» всегда будет тепло и комфортно. А ряд преимуществ, о которых позаботился застройщик, планируя жилое пространство, создадут дополнительный уют. Во-первых, в каждой квартире предусмотрен балкон, либо лоджия, все–остекленные. Во-вторых, оконные проемы–увеличены, чтобы в вашем жилище было больше света, чтобы царило ощущение простора и уюта.

Сам квартал застраивался по принципу периметральной застройки, чтобы обеспечить безопасное внутридворовое пространство. По периметру жилого комплекса застройщик высаживает взрослые деревья, что позволит оградить квартал от лишнего шума. Входы в нежилые помещения первых этажей выведены на внешнюю сторону, чтобы лишний раз не нарушать покой жильцов.

Для автовладельцев предусмотрено множество парковочных мест: на подземных паркингах, многоуровневых отдельно стоящих паркингах. Для жильцов с детьми в черте квартала возведен первый детский сад, также проектом предусмотрено строительство школы и еще одного детского сада.

В целях безопасности создана круглосуточная диспетчерская служба, по периметру выставлены камеры видеонаблюдения. В квартирах и коридорах установлена система пожарной безопасности.

В ЖК «Новый Лесснер» каждый житель сможет чувствоваться себя комфортно и гордиться своим новым жильем. Подробнее о жилом комплексе вы сможете узнать на официальном сайте проекта –https://newlessner.ru/.