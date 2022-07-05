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Німеччина готова провести конференцію з реформ в Україні у 2024 році

Німеччина готова провести конференцію з питань відновлення України, а у 2024 році — конференцію з реформ в Україні у 2024 році.

Про це заявила міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце на конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок, повідомляє кореспондент «Європейської правди».

«Відновлення вільної та демократичної України є нашою спільною метою. Відновлення та реформи є елементами того, що вважатимемо стратегічним завданням на найближчі роки. Тому Німеччина прийме також міжнародну експертну конференцію з питань відновлення та відбудови. Також Німеччина готова провести конференцію з реформ в Україні у 2024 році», — сказала Шульце.

Міністр також нагадала, що уряд Німеччини зобов’язується надати 426 млн євро грантів для прямої підтримки України.

5 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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