Німеччина готова провести конференцію з реформ в Україні у 2024 році

Німеччина готова провести конференцію з питань відновлення України, а у 2024 році — конференцію з реформ в Україні у 2024 році.

Про це заявила міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце на конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок, повідомляє кореспондент «Європейської правди».

«Відновлення вільної та демократичної України є нашою спільною метою. Відновлення та реформи є елементами того, що вважатимемо стратегічним завданням на найближчі роки. Тому Німеччина прийме також міжнародну експертну конференцію з питань відновлення та відбудови. Також Німеччина готова провести конференцію з реформ в Україні у 2024 році», — сказала Шульце.

Міністр також нагадала, що уряд Німеччини зобов’язується надати 426 млн євро грантів для прямої підтримки України.