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Мінреінтеграції розробляє маршрути для повернення додому українців, депортованих у РФ

Представники Мінреінтеграції прибули в Естонію

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробляє маршрути, як депортованим у РФ українцям буде зручніше повернутися додому

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Потреба посприяти поверненню до України громадян, незаконно депортованих до Росіі або таких, що виїжджають з тимчасово окупованих територій через Росію, привела 4 липня до Естонії  представників Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України — заступник міністра Олексія Бородая та директора Національного інформаційного бюро Олександра Смірнова.

Адже багато українців повертаються з Росії додому саме через країни Балтії, через Естонію зокрема. Відтак завдання Мінреінтеграції – створити їм для цього повернення відповідні умови (документи, транспорт, логістику).

Представники Мінреінтеграції відвідали прикордонний пункт пропуску в м. Нарва на кордоні між Естонією та Росією, особисто ознайомившись з умовами перетину російсько-естонського кордону. Також завданням посадовців є розробка транспортного маршруту від Нарви до західного кордону України, яким українці повертатимуться з РФ додому.

5 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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