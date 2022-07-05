Глава ГУР Украины Буданов: референдумы на оккупированных Россией территориях могут пройти 11 сентября

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия «готовится» к проведению «референдумов» на оккупированных Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. Но это не единственный сценарий, рассматриваемый Москвой.

«Они готовятся к присоединению, но параллельно с этим есть другие варианты. Создание новых «народных республик», создание одной большой «народной республики», присоединение обширной территории к России, присоединение отдельной территории к России – это все будет решаться, как и всегда в России, в последний день», — заявил Буданов в интервью РБК-Украина.

Российские чиновники и представители, назначенные российскими властями на захваченных территориях, неоднократно называли разные сроки проведения так называемых референдумов.

Какой сценарий присоединения оккупированных территорий выберет Россия, покажет «время и вся наша работа», подчеркнул Буданов.

Он вновь повторил свой тезис о том, что в августе весь мир увидит первые победы Украины, и это станет переломом в войне: «Потом ближе к зиме это все должно немножко остановить, замедлить темпы».

При этом, по его словам, военные действия будут продолжаться «до полного освобождения украинской территории». Буданов назвал «инсинуациями» заявления о том, что России «хватит Донбасса», по его словам, «планы России – это полное уничтожение Украины».