Глава европейской дипломатии: «Санкции заставят Путина выбирать — масло или оружие»

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовал

статью, в которой рассуждает об эффективности санкций в отношении России и вероятности того, смогут ли они остановить войну в Украине.

Евросоюз принял шесть пакетов санкций, призванных наказать Россию за нарушение международного права, которое она совершила, вторгшись в Украину.

По мнению Борреля, санкции постепенно освобождают Европу от зависимости, которая долгое время препятствовала ее политическому выбору перед лицом агрессивности Владимира Путина.

Он напоминает, что до конца 2022 года, ЕС намерен сократить импорт российской нефти на 90%.

«Конечно, столь быстрое отвыкание от российской энергетики также создает серьезные трудности для многих стран ЕС и для некоторых секторов экономики. Но это цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы предпринимаем необходимые шаги для решения этих проблем в условиях полной солидарности», — пишет Боррель.

При этом он задает вопрос — а действительно ли эти санкции влияют на российскую экономику?

«Простой ответ — да», — считает Боррель. По его словам, сейчас воздействие санкций на Россию малозаметно, однако со временем их влияние усилится, так как невозможность свободно торговать приведет к снижению доходов российского бюджета.

«Вынуждая Путина выбирать либо масло, либо оружие, санкции заковывают его в тиски, которые постепенно затягиваются», — заключает Боррель.