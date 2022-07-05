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Британская разведка: России удалось скоординировать две группировки в Донбассе

В свежем ежедневном докладе британской разведки утверждается, что:

  • относительно быстрый захват Россией Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении цели, которую она представила как непосредственную цель войны, а именно «освобождение» Донбасса;
  • в отличие от предыдущих этапов войны, Россия, вероятно, добилась  координации действий по крайней мере между двумя группировками сил — группой «Центр», которой, вероятно, командует генерал-полковник Александр Лапин, а также южной группировкой, которая, вероятно, находится под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина;
  • украинские войска, вероятно, в основном были выведены в надлежащем порядке, в соответствии с существующими планами — удерживаемые украинцами районы Северодонецк — Лисичанск представляли собой выступ, который российские силы могли атаковать с трех сторон, и теперь украинские войска, вероятно, смогут отступить к более легко обороняемой, прямой линии фронта;
  • битва за Донбасс отличалась медленными темпами продвижения и массированным применением Россией артиллерии, в процессе чего города и поселки сравняли с землей — боевые действия в Донецкой области почти наверняка продолжатся таким образом, предполагают британские аналитики.
5 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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