Австралія на рік скасувала мита на імпорт товарів з України

Про це йдеться в офіційній заяві міністра торгівлі й туризму Австралії Дона Фаррелла.

Запроваджений захід набув чинності з 4 липня. Раніше аналогічне рішення ухвалили Велика Британія та ЄС.

«Скасування тарифів на імпорт до Австралії з України є ключовою частиною поточних зусиль уряду Австралії щодо подальшого поглиблення наших двосторонніх торговельних та інвестиційних відносин. Такі заходи з боку Австралії та інших міжнародних партнерів, які підтримують економіку України та розширюють торговельні можливості, є життєво важливими для відновлення та реконструкції України в короткостроковій та довгостроковій перспективі», — йдеться в заяві.

Зазначається, що у 2021 році український імпорт до Австралії становив близько $122 млн.

Нововведення передбачає зниження протягом 12 місяців тарифів з 5% до 0% на низку товарів, які виробляються в Україні. Водночас акцизні збори, такі як ті, що застосовуються до палива, алкоголю та тютюнових виробів, залишаться в силі.

«Австралія засуджує односторонню, незаконну та аморальну агресію Росії проти українського народу. Цей захід демонструє нашу готовність підтримувати економіку України, адже країна має справу з руйнівними наслідками вторгнення РФ», — йдеться на офіційному сайті австралійського міністерства.