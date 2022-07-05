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6,5 років колонії за репост: у білорусі 20-річну дівчину засудили за звичайну публікацію

У мережі з’явилася інформація, що в білорусі до 6,5 років колонії засудили 20-річну студентку-відмінницю Дануту Передне, а КГБ вніс її ще й до списку «осіб, причетних до терористичної діяльності», пише стрічка новин.

Все через те, що дівчина 27 лютого перепостила в один із могилівських чатів текст, у якому в різкій формі критикувалися дії путіну та лукашенка щодо розв’язання війни в Україні. Також там містився заклик до вуличних виступів і констатувалася відсутність перспектив у армії вс рб у разі прямого вступу у війну.

Дануте звинуватили у діях, спрямованих на заподіяння шкоди національним інтересам республіки білорусь ( ч.3 ст. 361 кк рб) та образі лукашенка (ч.1 ст. 368 кк рб).

5 июля, 2022 | Category: Мир, Новости

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