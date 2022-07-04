Зеленский: мы вернемся в Лисичанск

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что украинские войска отступили из Лисичанска, но обещал восстановить контроль над этим районом благодаря военной тактике и перспективе получения нового, более совершенного оружия.

«Если командиры нашей армии отводят людей с определенных участков фронта, где противник имеет наибольшее преимущество в огневой мощи, а это касается и Лисичанска, то это означает только одно – что мы вернемся, благодаря нашей тактике, благодаря увеличению поставок современного оружия», – сказал Зеленский в видеообращении.

В воскресенье военное командование Украины заявило, что «продолжение обороны города (Лисичанска) приведет к фатальным последствиям».

«Чтобы сохранить жизни украинских защитников города, было принято решение об отводе войск», – говорится в сообщении.