В Україні побудують 7,1 ГВт потужностей «зеленої енеретики»

Про це інформує Енергоатом.

Галущенко заявив, що зелена трансформація буде в центрі відновлення України після перемоги у війні. Він наголосив, що декарбонізацію енергетичного сектору України планується проводити завдяки розвитку безпечної та вуглецево-нейтральної ядерної енергетики. Також планується запровадити поетапну відмову від вугільних електростанцій, розвивати відновлювані джерела енергії та організувати розгортання акумулювальних потужностей.

«Наша мета – побудувати 7,1 ГВт нових потужностей відновлюваних джерел енергії, переходячи на ринкові моделі стимулювання зеленої енергетики, зокрема, «зелені» аукціони. Ми також плануємо на першому етапі встановити 750 МВт акумулюючих потужностей. Це підвищить стабільність енергетичної системи», – зазначив пан Галущенко.

Міністр також розповів про ініціативу 10 ГВт експорту водню з України до ЄС, який окреслила Єврокомісія як стартовий показник. Таким чином, розвиток водневої енергетики також може зробити вагомий внесок в зелену трансформацію.

Галущенко зокрема наголосив, що після отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, Україна має думати про досягнення цілей Європейської зеленої угоди одночасно з іншими державами ЄС.

«Ми розроблятимемо нашу політику з повною повагою до європейського законодавства, наших майбутніх зобов’язань щодо членства в ЄС і в повній координації з нашими європейськими партнерами», – додав Галущенко.